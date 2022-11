L’Ajuntament de Roses va presentar ahir el Roses Lab, una eina digital perquè les administracions i el sector turístic puguin consultar dades sobre l’afluència de turisme a temps real. Es tracta del primer municipi del sud d’Europa que aposta per aquest projecte d’intel·ligència turística basada en el big data.

A dia d’avui el Roses Lab ja té pràcticament a punt un software de lectura de matrícules i un altre que permet controlar l’impacte econòmic dels esdeveniments a la ciutat. A més, s’ha desenvolupat un programari d’ocupació d’espais i aparcaments i un altre per avaluar l’accessibilitat del municipi.

Això permetrà que els empresaris puguin consultar quants espectadors hi ha en aquell moment en un concert determinat o quina és l’evolució històrica de públic en els festivals que es fan al municipi. També es podran consultar dades com ara la procedència dels visitants i quants turistes hi ha en aquell mateix moment a Roses. Tota aquesta informació serà accessible des d’un mateix portal web.

El representant de BIM Consultors, Marc Grijalvo, assegura que les dades recollides permetran «millorar exponencialment la presa de decisions» i aplicar mesures concretes en llocs molt acotats. Aquest projecte s’emmarca en el PECT Girona, innovació social i digital impulsat per la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i la Fundació Salut Empordà. El Roses Lab compta amb un pressupost de 261.500 euros.

De cara al futur, el municipi seguirà avançant en l’actualització de la destinació turística a partir de projectes que compten amb el finançament dels fons Next Generation. La tècnica de l’àrea de Turisme de Roses, Sara Lladó, va avançar que s’explorarà en la senyalització turística digital o la promoció online del municipi com a destinació sostenible.