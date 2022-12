El tradicional Pessebre Vivent de Peralada s'estrenarà demà en un nou emplaçament, el centre històric. Després de dos anys d'aturada, 37 edicions als jardins del Castell, i una primera edició al Claustre de Sant Domènec, les escenes se situaran en els racons de la vila per tal de promocionar-la.

El recorregut començarà amb l'escena de benvinguda per part de la companyia Drakona. Començarà al nou espai públic de la Murall del Portal de la Font que es va inaugurar recentment. Hi haurà un únic accés pel carrer Sota Muralla, just davant l'aparcament del centre històric.

Les representacions seran els dies 25 i 26 de desembre, i 1 de gener, a les set de la tarda.

Travessarà cases privades, carrers, monuments com el nou tram de muralla medieval, l'església parroquial, el claustre de Sant Domènec, entre altres indrets curiosos.

El visitant podrà fer un recorregut per una vintena d'escenes bíbliques o quotidianes, i també alguns oficis antics com el ferrer, els picapedrers, els traginers o el fuster, que juntament amb el vestuari i l'ambientació se'ls transportarà a l'any zero.

L'Ajuntament ha remarcat que es tracta d'una aposta per "recuperar espais com la nova murall o la de restaurar el claustre el claustre romànic de Sant Domènec, juntament amb la participació de veïns i veïnes

per cedir els seus portals com a part del recorregut, han estat l’impuls per tirar endavant

aquest canvi que ajudarà a promocionar el centre històric i aquest esdeveniment".