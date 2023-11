L'Ajuntament de Roses ha començat la campanya per foragitar l'actual colònica d'estornells que es xifra en 20.000 exemplars abans de l'arribada massiva del nord d'Europa de més aus en els dies vinents o setmanes.

Els serveis tècnics els foragiten cap a les zones arbrades fora del nucli amb sons que simulen els depredadors i làsers. Prèviament, s'han podat els arbres del centre per anar-los desviant.

L'objectiu és que les colònies d’aquesta espècie de les zones urbanes es reubiquin en zones arbrades externes del municipi, "per tal d’evitar les molèsties i problemàtiques que ocasionen en els llocs on pernocten", diu l'Ajuntament.

Creuen que amb el canvi climàtic s'ha incrementat el nombre d'estornells que arriben.

L'actuació va començar ahir al capvespre quan els estornells s'instal·len en els arbres per pernoctar i s'anirà repetint durant els pròxims dies. Els punts d'actuació són l'estació d'autobusos i la Riera Ginjolers, dos dels punts on es concentrin un major nombre d'exemplars. També a les àrees del teatre, el mercat cobert i la Gran Via Pau Casals.

Les mesures les porta a terme l’empresa municipal de serveis Rosersa amb l’assessorament tècnic de la Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter (SCM).

Molèsties a les aus

Els operaris encarregats de la campanya dispersen les aus amb l’ajut de llums làsers i altaveus que reprodueixen els sons de depredadors. La combinació d’aquests dos elements estressa els estornells i els foragita a la recerca d’un lloc més tranquil on passar la nit. Complementàriament, també es faran actuacions a la sortida del sol, en aquest cas fent ús únicament de làsers.

Prèviament s'han fet podes als arbres. Aquesta mesura, abans de l’actual fase de dispersió s'ha fet perquè si els arbres del nucli urbà mantinguessin el seu fullatge podria provocar l’efecte rebot i el retorn dels exemplars a l’espai urbà. Per aquest motiu, durant el passat mes d’octubre Rosersa va portar a terme treballs de poda urbana gradualment, de manera que els diferents refugis nocturns dels estornells s’han anat reduint.

La campanya ha tingut molt en compte el moviment de les aus. La setmana passada el Servei de Control de Mosquits va xifrar en 20.000 el nombre d'estornells que pernocten a Roses, però són conscients que la xifra augmentarà en els dies vinents amb "el gran contingent d'aquesta espècie provinent del nord d'Europa". Per això s'ha començat aquesta setmana per desplaçar els actuals en espais menys problemàtics i intentar que les noves colònies ja no entrin al nucli.

El motiu és evitar les molèsties que generen les aus amb els excrements o els sorolls.

El canvi climàtic, més estornells

El regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada, ha remarcat "el pla que estem desenvolupant respon a la voluntat d’actuar preventivament i adaptant-nos als canvis de comportament, hàbitats i migracions que estan experimentant els estornells, causats en gran manera pel canvi climàtic i la pujada de temperatures, que provoquen que la seva presència a casa nostra vagi en augment". "Per això, des de l’Àrea de Medi Ambient, juntament amb Rosersa i amb el servei de control de plagues del SCM, fem un seguiment exhaustiu i avaluem les diferents mesures realitzades, per introduir millores graduals cada any que ens permetin minimitzar les molèsties que la presència d’aquests ocells causen a la ciutadania", ha explicat.