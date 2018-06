Cap dels 38 aspirants a tres places de policia de Sant Feliu supera les proves

El concurs que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va convocar per ocupar tres places d'agent de la Policia Local va convertir-se en una trituradora de candidats. Dels 38 aspirants que van presentar-se a les proves de cultura general i teòrica, cap les va superar, de manera que les places van quedar desertes. L'Ajuntament haurà de convocar de nou aquesta oposició lliure, cosa que serà «en breu», ha explicat la regidora de Recursos Humans, Sílvia Romero (TSF). La regidora de personal ha concretat que és normal que hi hagi convocatòries que queden desertes, però el cert és que la fórmula que va utilitzar-se per restar punts a les respostes errònies va sorprendre més d'un membre del tribunal qualificador ja que cada errada en el qüestionari tipus test descomptava un punt. Aquesta penalització és considerada excessiva per algun d'aquests integrants del tribunal qualificador i, segons ells, explica aquesta «escabetxada» de candidats.

La convocatòria laboral per a tres places d'agent de la Policia Local de Sant Feliu va ser aprovada per la junta de govern local a finals de desembre, primer per a dues places, que es van ampliar a tres el gener. Les proves selectives eren: coneixement de la llengua catalana –cap aspirant la va haver de fer perquè ja acreditava el nivell–; l'aptitud física; exercicis de cultura general, prova teòrica, prova pràctica i exercici psicotècnic; i reconeixement tècnic. Però només es van celebrar les quatre primeres perquè la prova teòrica va eliminar els 13 aspirants que havien superat l'exercici de cultura general.

Aquest qüestionari demanava uns coneixements d'actualitat social, cultural i política. Era tipus test, puntuava deu punts i s'havia d'arribar a cinc per ser considerat apte. Dels 38 aspirants que s'hi van presentar, només 13 van igualar o superar el cinc, de manera que van passar a la prova teòrica, la qual va ser la seva tomba. Les qüestions en aquest examen eren referents a la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia, competències de la Generalitat en matèria de seguretat i temes de la Policia Local, entre d'altres. Aquí, els candidats havien d'arribar a 10 dels 20 punts de la prova per superar-la, però ningú ho va aconseguir. D'aquesta manera, les següents proves ja no van haver de celebrar-se.

Davant d'aquesta situació, Romero ha concretat que les tres places convocades seguiran ocupades pels interins que ja hi havia. En tot cas, es convocarà de nou el concurs properament. La regidora ha afegit que la voluntat de l'equip de govern (TSF, ERC i PSC) «és consolidar el treball fix a l'Ajuntament» i reduir el nombre de treballadors municipals que són interins.

D'altra banda, la junta de personal s'ha queixat de discrecionalitat en la contractació temporal d'agents per aquest estiu. Fonts municipals han contestat que el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals permet contractacions de màxima urgència si no superen els tres mesos. La Policia Local va trucar als aspirants que s'havien presentat al concurs –desert– per convocar-los a una entrevista: vuit s'hi van presentar i, segons les fonts municipals, se'ls va fer la prova psicotècnica; llavors quatre van passar la mèdica, els quals, en principi, seran els que es contractaran per a l'estiu.