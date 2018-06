Calonge aposta per conservar la vinya autòctona

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, la Fundació Remença XXI -que aplega la major part dels masos i cases de pagès del municipi-, juntament amb Joan Rosselló –propietari de la vinya on es plantaran les diverses varietats de vinya-, han signat aquest matí el conveni que permetrà protegir, catalogar, investigar i difondre el coneixement sobre les diverses varietats de vinya autòctones del municipi.

L'objectiu d'aquest conveni és posar en valor el territori per la seva importància etnològica i enològica, protegir les espècies autòctones de vinyars en perill d'extinció i fer-ne la seva divulgació científica, pedagògica i turística.

Aquest projecte permetrà la creació d'una mena de museu a l'aire lliure amb la recuperació d'un espai que anteriorment ja es cultivava com a vinya i la recuperació d'una tècnica constructiva arcaica i tradicional, amb la rehabilitació dels murs amb la tècnica de la pedra seca. Aquest espai acollirà el nombrós grup de varietats de vitis que es conreen a Calonge, agrupades en aquesta "vinya" per poder-les preservar, observar, conèixer i estudiar a més de disposar de material genètic fiable pel seu estudi o reproducció.

Aquestes varietats s'agruparan amb la cessió que cada pagès faci de les varietats que conrea, amb una prèvia identificació i seguiment i la posterior reproducció al reservori, per salvaguardar aquest patrimoni conservat durant moltes generacions de pagesos.

Aquestes varietats, moltes prefil·loxèriques, es coneixen amb els noms populars que s'han transmès al llarg del temps i de generació en generació, i hi ha per exemple referències a alguna varietat que pren un topònim de la zona, amb referències a plantes o fruiters, amb noms populars i fins i tot amb numeracions en el cas del híbrids productors.

Calonge conserva la més gran riquesa de varietats de vinya de Catalunya en ceps cultivats, d'Espanya i molt probablement d'Europa, ha informat l'Ajuntament. Si bé algunes d'aquestes varietats es cultiven de forma anecdòtica i residual, el conveni signat avui permetrà estudiar-ne les seves característiques, preservar-les i divulgar-ne els resultats.

L'emplaçament d'aquest reservori, un tros ja emprat per al cultiu de la vinya abans de la fil·loxera, recupera un espai original, concebut per a unes labors de cultiu sense mecanitzar, tot allotjant els ceps de vinya emplaçant-los en terrasses de pedra seca que s 'integren perfectament en el paisatge, un tipus de construcció original del territori, recuperant així també tècniques constructives típiques de les antigues vinyes calongines.



Un acord a tres bandes

L'acord signat avui estableix que Joan Rosselló Ribot, propietari d'un terreny ubicat a Calonge de 17.200 metres quadrats, s'ocuparà de la plantació, manteniment i tractament integral d'aquestes espècies autòctones inclosa la verema i l'organització de les degustació dels raïms i, si escau, l'elaboració de vi.

La Fundació Remença XXI prestarà assessorament per la selecció de les espècies i per determinar el seu manteniment i control així com elaborarà memòries i la documentació destinada a afavorir la seva divulgació tan a l'àmbit científic, pedagògic, cultural o turístic, incloses visites guiades de la finca.

L'Ajuntament destinarà a aquest projecte una aportació econòmica de 5.000 euros l'any, i també s'ocuparà de tenir els accessos a la finca en condicions, així com col·laborarà en la reconstrucció de les parets de pedra seca, donarà suport científic a través de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni.



El conreu de la vinya a Calonge

Històricament, Calonge ha estat una població que ha destacat per la importància del conreu de la vinya i la producció de vi a les comarques de Girona. Calonge és una de les poques poblacions catalanes on les seves masies continuen produint el vi de pagès de manera similar com tradicionalment s'havia produït i continuen utilitzant sistemes de comercialització tradicionals, amb la venda dels productes exclusivament al propi mas o casa de pagès o venent el producte ells mateixos als mercats setmanals de la comarca.

Generalment parlem de vinyars petits, disgregats en un marc de policultiu dels masos i cases de pagès que les treballen, i dins aquestes vinyes, lluny de la industrialització del camp o de l 'entrada dels pagesos en un sistema de cooperatives, cadascuna d'aquestes explotacions tradicionals ha tirat endavant els seus camps, diversificant el producte de base, entre els que es troben les vinyes, que han anat passant de generació en generació, plantades i empeltades pels propis pagesos i mantenint al mateix temps una riquesa varietal d ?aquest cultiu que resulta única i excepcional i que ens ha fet arribar fins als nostres dies, veritables joies genètiques que encara s ?aprofiten com a varietats vàlides per vinificar dins els antics cellers de pagès.



La Fundació Remença XXI

La Fundació Privada Remença XXI té per objecte ajudar a conservar i protegir on pervisqui l'agricultura tradicional i familiar, elevant la seva activitat fins a la categoria de bé cultural. També té per objecte activar, gestionar, promocionar, investigar, protegir, desenvolupar i donar a conèixer la Zona d'Interès Etnològic de Calonge i Vall-llobrega, així com verificar i/o garantir l'origen i l'autenticitat dels seus productes

El vi de Calonge té un valor cultural afegit de primer ordre. Hi ha una voluntat dels pagesos de la zona per mantenir tot un seguit de tècniques i de practiques que han heretat directament dels seus avantpassats, tot mantenint l 'essència de l'elaboració que s'ha emprat sempre, a diferencia d'algunes cooperatives i cellers moderns, que controlen i manipulen els processos del vi per tal d'aconseguir un producte final amb les exigències dels mercats.

El vi de pagès que es produeix als masos i cases de pagès de Calonge però, s'elabora seguint un sistema completament artesanal i arcaic i emprant per a la vinificació un seguit de varietats de vinya prou nombrosa i peculiar.