Els pressupostos participatius de Torroella tenen 15 propostes finals

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha tancat la fase de propostes dels Pressupostos Participatius 2019 amb la presentació de 124 propostes, de les quals 15 (10 de Torroella i 5 de l'Estartit) es posaran a votació el mes d'octubre perquè la població esculli quines s'executaran. Aquesta és la segona experiència de pressupostos participatius que es porta a terme al municipi i la principal novetat respecte a l'edició anterior és l'augment de la partida destinada, que serà de 100.000 euros (un 25% més) i el fet que d'aquest import, 25.000 euros aniran a l'àmbit territorial de l'EMD de l'Estartit.

Els projectes que es posaran a votació el mes d'octubre seran, per a Torroella de Montgrí: habilitar un espai on es pugui exposar públicament l'imaginari festiu de Torroella; millorar el carrer Santa Caterina; millorar el carrer Roser; ampliació de la vorera del carrer Garbí per accedir a l'escola Sant Gabriel; projecte de camins segurs a les escoles; millores al pati de Can Quintana; millora del camí d'accés al pavelló de l'escola Guillem de Montgrí; senyalització geogràfica del castell del Montgrí i direccional de pujada al massís del Montgrí; habilitar una vorera al carrer del Safareig, al tram comprès entre l'aparcament de l'Espai Ter i el passeig Vicenç Bou; i passar el cablejat elèctric i de serveis per les façanes del màxim de trams possibles de carrers del municipi, fins esgotar els 75.000 euros.

A l'Estartit, les propostes són: implementar un parc cal·listènia; millora de la zona esportiva dels Salats, amb pistes esportives a l'aire lliure; millora dels jocs de platja; col·locació d'un element escultòric que serveixi d'atracció turística; i plantació de palmeres a la platja Gran de l'Estartit (d'un tipus especial que no l'afecta el morrut).