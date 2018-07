Els bombers apaguen un foc en bales de palla a Serra de Daró

Els Bombers van treballar la nit del dimarts a dimecres en l'extinció d'un incendi que ha afectat bales de palla d'una explotació a Serra de Daró. El foc va començar poc abans de tres quarts d'una de la nit en una propietat propera a la carretera Gi-643, al quilòmetre 4,6 on, per causes que ahir es desconeixien, van començar a cremar bales de palla. S'hi van desplaçar quatre dotacions de Bombers. Van apagar les flames i amb l'ajuda de maquinària agrícola van estar removent les bales durant la nit per evitar que revifessin.

Les flames es van donar per apagades a quarts de sis de la matinada.

A Albons, a la tarda, van cremar-se 4.000 metres quadrats de terreny agrícola.

En l'extinció del foc van treballar-hi sis dotacions terrestres i un helicòpter dels bombers. Les primeres investigacions dels Agents Rurals apuntaven a l'electrocució d'un ocell com a possible causant del foc.