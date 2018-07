Les platges són un dels llocs on es veuen més comportaments incívics durant l´estiu. Fa uns dies, els ba­nyistes de Platja d´Aro van poder veure com un home dutxava un gos –amb sabó inclós, com es pot veure a la fotografia– a les dutxes de platja gran. Ho feia, a més, a pocs metres d´un cartell que recordava que els cans no poden accedir a la platja.

Diari de Girona