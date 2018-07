Atrapen tres homes a Palafrugell amb un quilo i mig de marihuana al maleter del cotxe

La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) ha atrapat tres homes que transportaven un quilo i mig de marihuana al maleter del cotxe. Els cabdells de droga, llestos per consumir, viatjaven dins una bossa d'escombraries. Els agents van aturar el vehicle durant un control de trànsit a la plaça Miquel Martí i Pol. Inicialment, van fer-ho per comprovar que tota la documentació del cotxe estigués en ordre. Però de seguida van percebre la fortor a marihuana. Per això, van demanar al conductor que obrís el maleter i va ser aleshores quan van descobrir la droga. Tant el conductor com els seus dos acompanyants van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública.

El carregament de droga es va descobrir el passat 5 de juliol. Els agents de la Policia Local de Palafrugell havien muntat un control de trànsit a la plaça Miquel Martí i Pol i, cap a les vuit del vespre, van aturar un cotxe amb intenció de comprovar que tingués la documentació en regla. A dins del vehicle hi anaven tres homes.

Quan el conductor va baixar la finestreta, la patrulla va percebre una forta olor a marihuana que procedia de l'interior. Per això, van demanar al conductor que baixés i que els obrís el maleter. Allà hi havia una bossa d'escombraries de color negre, plena de cabdells de marihuana llestos per consumir. En total, hi havia un quilo i mig de droga.

Els agents van registrar els tres ocupants i, a un d'ells, li van trobar dos embolcalls de color blanc (que suposadament contenien cocaïna). La Policia Local va detenir-los a tots per un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues.