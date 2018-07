Denuncien un pescador de l'Estartit que havia pescat llagostes de mida inferior a la reglamentària

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un pescador de l'Estartit (Baix Empordà) que havia pescat deu llagostes de mida inferior a la reglamentària. L'home, que té 33 anys, estava descarregant la captura del dia quan la patrulla, que feia una inspecció a la zona del port, va adonar-se que les llagostes eren molt més petites del què haurien de ser. Quan el pescador va portar els exemplars a la llotja, els Mossos d'Esquadra les van pesar i mesurar i van confirmar les seves sospites. La llei només permet capturar aquelles llagostes que, com a mínim, mesurin 9 centímetres (sense tenir en compte les pinces). En aquest cas, però, els exemplars pràcticament no arribaven als 5. Per això, els Mossos van denunciar el pescador per incomplir la Llei 2/2010 de Pesca i Acció Marítima i van trametre l'acta al Departament d'Agricultura, que és qui establirà la sanció.

Els fets van tenir lloc el matí del passat 10 de juliol. Aquell dia, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d'Esquadra estaven fer una inspecció de pesca al port de l'Estartit. La patrulla va observar com un pescador professional estava descarregant les captures del dia, i van adonar-se que de la barca en baixava una caixa de llagostes que aparentment no tenien la mida reglamentària.

Un cop el pescador va dur els exemplars a la llotja, els agents van inspeccionar la talla de les llagostes. Allà, quan van pesar i mesurar els deu exemplars, els Mossos van comprovar com, efectivament, les llagostes tenien una mida molt inferior a la reglamentària.

Segons recull la llei 2/2010, les llagostes han de tenir una talla mínima de 9 centímetres de cefalotòrax. En aquest cas, els deu exemplars que havia capturat el pescador de l'Estartit mesuraven uns 5 centímetres. Quan això passa, la llei mana que s'han de retornar al mar. Però el pescador, que té 33 anys, va decidir endur-se-les a port.

Per això, els Mossos van denunciar-lo per incomplir la Llei de Pesca i Acció Marítima. Ara, l'acta s'ha enviat als serveis territorials d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (que seran els encarregats de fixar l'import de la sanció).