La policia de la Bisbal carrega contra l'equip de govern en el ple

Amb pancartes en les quals es podia llegir «Volem la valoració dels llocs de treball». Així van protestar ahir, en el ple de la Bisbal d'Empordà, els agents de la policia local que, farts de la seva situació, han decidit engegar accions de protesta per fer-se escoltar.

Segons va denunciar ahir el delegat del sindicat SAP-PL de les comarques de Girona, Sergi Fernández, han decidit fer aquest pas després que la situació amb l'equip de govern (ERC, la CUP i ICV-EUiA) s'hagi tornat «insostenible». «Fa quasi tres anys que intentem millorar les condicions de treball i el que ens trobem és falta d'empatia i manca de voluntat negociadora de l'Ajuntament», va lamentar Fernández, qui va explicar que són diversos els motius pels quals protesten. «A la Bisbal s'ha afavorit molt el tracte de favor i el fet d'escollir gent a dit dins la policia», va destacar el delegat del sindicat qui va recordar que ja han denunciat aquest fet diverses vegades. En aquest sentit, Fernández va precisar que la policia de La Bisbal està formada per 16 efectius, dels quals vuit són interins. «Fan una feina extraordinària, però no han passat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya», va remarcar.

Finalment, Fernández, també va criticar la situació de l'edifici de la prefectura de la policia local que, assegura, no té les mínimes garanties de seguretat. «Tots els accessos són de vidre i no hi ha cap barrera protectora que eviti l'impacte d'un vehicle», va denunciar el delegat sindical, recordant que el nivell d'alerta terrorista es troba a 4. «Si no posen fil a l'agulla haurem de denunciar-ho a treball», va avançar.