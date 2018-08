Begur Dues noves escultures de Carmen Amaya

L'Ajuntament de Begur ha inaugurat dues noves escultures dedicades a la bailaora Carmen Amaya, que va passar els darrers anys de la seva vida en aquest municipi. Una de les escultures, en bronze i cedida al poble de Begur per Myles Jenkins, es va inaugurar aquest dissabte a la nit a la zona del mirador de Sant Ramon, on comença el passeig de Carmen Amaya, que acaba al Mas d'en Pinc, on va viure ella. I en aquest mas es va inaugurar l'altra escultura, el passat 7 d'agost, que és el motllo original de la peça anterior i que ha donat al municipi el seu creador, l'artista Jean Phillipe Richard.