Sant Antoni Una furgoneta municipal ocupa un pas de zebra

Un testimoni va enviar el dimecres de la setmana passada a aquest diari aquesta imatge de Sant Antoni de Calonge: un vehicle municipal estacionat a sobre d'un pas de zebra que hi ha al davant de l'ambulatori. Segons aquest testimoni, la furgoneta hi va arribar sobre les dues del migdia, els operaris que hi viatjaven van col·locar un parell de papereres al carrer, van guardar les eines i se'n van anar, deixant el vehicle al mig del pas. Segons aquest testimoni, el vehicle va estar més d'una hora envaint el pas de zebra, cosa que representava un risc per als vianants que el volien creuar des d'aquest costat ja que ni ells ni els conductors tenien prou visibilitat per anticipar la seva presència d'uns i altres. Dijous, aquest diari es va posar en contacte amb el regidor de la brigada, Joan Pons, el qual va dir que preguntaria als responsables tècnics per aquesta invasió del pas de zebra. Des d'aleshores, Pons no ha atès les reiterades trucades d'aquest diari perquè doni una resposta i una explicació de l'ocupació del pas de zebra denunciada pel testimoni.