Begur es convertirà en la ciutat gitanera de Catalunya aquest cap de setmana

Un total de 460 balladors de 32 colles de balls de gitanes de 15 viles vallesanes actuaran aquest cap de setmana a Begur per convertir-la en la ciutat gitanera 2018 de Catalunya. Segons va informar ahir el consistori, el nomenament de la ciutat gitanera, que es va estrenar l'any passat a Perpinyà, és una iniciativa de l'Agrupació de Colles de Balls de Gitanes del Vallès. «Volem que Begur sigui un referent a nivell cultural, però sense oblidar l'aspecte lúdic i participatiu», va assenyalar el regidor de Festes Populars, Marià Renart.

Els actes començaran dissabte, a les sis de la tarda a la plaça Forgas, on les colles faran una ballada de lluïment amb balls populars d'origen català, adaptades al ball de Gitanes del Vallès. En aquesta ballada hi actuaran nou colles: Grans de Llinars del Vallès, Grans de Lliçà de Vall, Joves de Santa Eulàlia de Ronçana, Joves de Martorelles, Grans de Lliçà d'Amunt, Grans de Montmeló, Joves de Sentmenat, Joves de Lliçà d'Amunt i Joves de Santa Perpètua.

Respecte a diumenge, a les deu del matí, a la plaça Forgas hi haurà la concentració de totes les 32 colles, provinents de diferents poblacions. Després, els balladors faran una rua fins arribar a la plaça Lluís Esteva i Cruañas on hi haurà la recepció oficial de les autoritats i lectura de parlaments. Seguidament, les colles actuaran sota l'acompanyament musical de la cobla Baix Empordà, en homenatge a Begur, abans del seu nomenament com a ciutat gitanera. La festa es clourà amb una masurca de germanor.