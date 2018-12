El Govern vol ampliar en 19,3 quilòmetres la fibra òptica

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va presentar ahir al matí a Begur els projectes de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat, gestionada per Xarxa Oberta de Catalunya, a la comarca del Baix Empordà. El Govern preveu incrementar en 19,3 quilòmetres la fibra òptica a la comarca, amb una inversió de 423.000 euros.

Puigneró, acompanyat de l'alcalde de Begur, Joan Manel Loureiro, va visitar les obres d'extensió de la xarxa de fibra òptica pública entre Begur i Palafrugell. Es tracta d'un tram de 8,8 quilòmetres que s'estén a través dels termes municipals de Begur, Regencós i Palafrugell i que dotarà de serveis de banda ampla la població i les empreses de la zona. El projecte és fruit de la col·laboració entre el Departament de Polítiques Digitals i l'Ajuntament de Begur. El Govern inverteix un total de 123.000 euros per connectar la fibra, mentre que l'Ajuntament de Begur inverteix 117.000 euros en l'obra civil.

Puigneró va remarcar que tenir fibra òptica és important per a la ciutadania però també per a la indústria i per al sector turístic.