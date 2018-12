Els regidors de Verges insisteixen a defensar l'alcalde en la punxada de rodes

Els regidors de l'Ajuntament de Verges que van declarar ahir com a testimonis a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona van reiterar que l'alcalde, Ignasi Sabater, va «calmar els ànims» en la reunió convocada després de la punxada massiva de rodes al municipi. Ahir van acabar les declaracions previstes amb dues regidores d'ERC i una del PDeCAT. Dilluns van declarar cinc regidors (4 de la CUP al govern municipal i un del PDeCAT).

Una de les regidores d'ERC, Susagna Mustera, va detallar que els agents li van preguntar si l'alcalde va fer «algun comentari» sobre la benemèrita durant la reunió. «Ja els he dit que la reunió era per calmar els ànims de tothom i sobretot perquè la gent afectada sabés què havia de fer, com per exemple si havia de presentar denúncia o on arreglar els cotxes», va detallar. A més, també va afegir que els agents van insistir a saber qui més hi havia a la reunió. La regidora va explicar que hi havia molts veïns presents, sobretot els afectats i regidors.