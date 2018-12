Una part d´un cinquè premi de la Loteria de Nadal es ven a Begur

A l'administració de Loteria número 1 de Begur s'ha venut una part del 29.031, un dels cinquens premis del Sorteig de la Loteria Nacional. Concretament s'ha venut una sèrie, el que suposa un total de 60.000 euros. Aquest premi ha estat molt repartit i també s'ha venut en desenes administracions de loteria de tot l'Estat.

A Catalunya també ha tocat a Reus, Riudecols (Tarragona), Tarragona, Mataró, Gelida, Viladecans, La Llagosta, Cerdanyola del Vallès i Sabadell (Barcelona). El número ha estat cantat a les 10.01 hores i és el cinquè del matí que ha recaigut en alguna administració catalana.

Des de Begur, la responsable de l'administració número 1, que es troba a la plaça de l'Església, ha explicat que li feia "molt il·lusió per Girona" haver repartit aquests 60.000 euros.

Es tracta d'un número, el 29.031, que segons ha dit Esperanza Bolívar, s'ha venut íntegrament per finestreta i per tant, s'ha repartit molt. Durant el matí s'han acostat curiosos que en sentir que havia tocat a Begur han volgut celebrar la bona nova per la població.

En aquesta administració, diu Bolívar, és el primer cop que reparteixen un premi important. Ja que fins ara, destaca que havien venut "pedrees i finalitzacions de la Grossa", entre altres.

