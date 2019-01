La confraria de Palamós factura un 11% més el 2018

La confraria de Pescadors de Palamós tanca l'any amb bons resultats facturant un onze per cent més que el 2017. En total, han ingressat 9,6 milions d'euros per la subhasta de peix i marisc, mentre que l'any anterior la xifra pujava a 8,9 milions. Pel que fa als quilograms de pesca, aquest any també s'ha augmentat i s'ha situat al voltant de les 24 tones de peix i marisc. En termes absoluts, el producte estrella torna a ser la gamba de Palamós, que amb només un 5% del volum de pesca total representa el 38% de la facturació general.

«Estem satisfets dels resultats però hem de continuar treballant sense abaixar la guàrdia perquè hi ha factors externs que no podem controlar», assegura Cristina Mañas, la gerent de la confraria de Pescadors de Palamós. Cristina destaca que en els darrers anys, sobretot des del 2013, hi ha hagut canvis importants com la reducció d'embarcacions. Tot i això, el volum de facturació i de captures s'ha mantingut amb una flota inferior. Un dels motius, assegura, que expliquen els resultats d'aquest any són la gestió i el desenvolupament de projectes interns. Pel que fa a la facturació una altra xifra que destaca és la captura de peix blau, que ha doblat el volum de pesca respecte al 2017.



Projecte social d'ocupació

Toni Albalat, el patró major de la confraria de Palamós, reconeix que hi ha aspectes que no es poden controlar però que «són optimistes de cara a l'any vinent». A més, la confraria i l'Ajuntament del municipi estan preparant el projecte sota el paraigües de Palamós Peix per incorporar una oferta formativa per a persones a l'atur o en situació de risc social. Una de les finalitats, a més, és promocionar el consum del peix local i especialment d'espècies poc valorades comercialment. El projecte encara s'està dissenyant i vol centrar-se en la manipulació i comercialització de peix en equipaments com ara les escoles o els hospitals.



La veda de gamba

Les barques de pesca de gamba de Palamós van començar la primera setmana de gener una veda de dos mesos. Les 16 embarcacions que es dediquen a aquestes captures estaran amarrades al port fins al 5 de març amb l'objectiu d'afavorir la protecció i conservació de l'espècie. Alabat afirma que es fa durant aquests mesos perquè els experts han constatat que és quan hi ha més afluència de gamba de mida petita als caladors de la zona.