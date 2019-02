L'assemblea de militants del PDeCAT a Palamós va escollir dilluns Raimon Trujillo com a candidat a l'alcaldia pel partit. Amb la renúncia ja anunciada al lideratge dels regidors Jordi Pallí i Francesc Subirats, es va presentar la candidatura de Trujillo, que va ser escollida per unanimitat. «Apostem per la participació ciutadana, la vocació de servei i lluitar contra la inseguretat», va assegurar ahir Trujillo, que amb 26 anys es postula per a alcalde.