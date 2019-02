Sant Feliu obre al públic el passeig Riu i Calvet

El passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols es va obrir ahir al públic després de pràcticament un any en obres. Les obres han servit per ampliar les voreres i anivellar-les amb la calçada, deixant una plataforma única que afavoreix la circulació dels vianants. A més també s'ha construït un espigó nou totalment accessible i s'ha ampliat el calaix de la riera del Monestir en la seva desembocadura a la platja. Les obres han tingut un cost de gairebé 3 milions d'euros i encara falta acabar detalls com la instal·lació de bancs o millorar l'accessibilitat per invidents. «Els diners han estat ben invertits», va assegurar ahir l'alcalde, Carles Motas, que va apuntar que a l'abril ja estarà tot enllestit.