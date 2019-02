Primàries Catalunya: Vuit caps de llista per a una sola candidatura a Santa Cristina

Primàries Catalunya presenta els candidats a Santa Cristina d'Aro. Després de setmanes de preparació, la campanya impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per presentar llistes republicanes obertes per a les municipals va cloure ahir amb un acte per donar a conèixer les vuit candidatures del poble baix-empordanès. L'acte es va fer obert al públic a la Sala d'Exposicions de la Caixa del centre de la vila.

Tal com recorda una de les membres del Comitè de Primàries cristinenc, Antònia Codina, la proposta de portar-ho a terme al municipi va néixer de l'ANC territorial de Santa Cristina arran de la iniciativa a escala nacional. «Creiem que és el millor per al municipi per assegurar candidats republicans», apunta.

De moment, el municipi compta amb més de 140 inscrits i el procés d'inscripció encara està obert fins al 23, quan es podran votar les candidatures. Entre els candidats que es van presentar ahir hi ha persones del poble de diferents trajectòries com la mestra i psicòloga Anna Bosch, l'assessora d'assegurances Elisenda Camps, el professor de formació vital David Granyó, l'empresari Jordi Graus, la pedagoga Gloria Orozco, l'empresari Stefan Gabriel; el director esportiu Quim Porta; i l'arquitecte Enric Rubió.

«La feina ha estat immensa, ja que són les primeres primàries obertes que es fan a Catalunya», assegura Codina. «Però val la pena perquè és una entrada de gent nova a l'Ajuntament que estan preparats i tenen il·lusió».

Les votacions es faran del digitalment i de manera presencial des de davant de l'Esclat de Santa Cristina el dissabte de deu del matí a deu del vespre. Les inscripcions com a votant estan obertes fins al mateix dia i els candidats que obtinguin més vots aniran situats més endavant a la llista electoral. A més, la llista es presentarà suplementària a la resta de partits.