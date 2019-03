Els ecologistes presenten al·legacions a l'avanç del Pla Director Urbanístic a la Costa Brava

Ecologistes en Acció han presentat al·legacions a l'avanç de Pla Director Urbanístic de revisió de sols no sostenibles del litoral gironí (PDU) que el Govern va aprovar el mes de febrer i reclamen a la Generalitat que impulsi "un canvi de rumb radical" en el model urbanístic actual de la Costa Brava. Els ecologistes, que han presentat l'escrit juntament amb la Plataforma SOS Aiguafreda-Salvem Begur, posen especial èmfasi en Begur perquè consideren que és un dels municipis amb més potencial per edificar. En aquest sentit, demanen que el Pla Director desclassifiqui els 38 sectors que hi ha pendents de desenvolupar (23 dels quals estan inclosos a la moratòria aprovada per la Generalitat) i que es faci el mateix amb la parcel·la del s'Antiga on es vol construir una "mansió de quatre plantes a primera línia de mar sobre la Cala de Port Des Pi (Sa Riera).

El Departament de Territori i Sostenibilitat va ampliar el mes de febrer la moratòria de noves llicències urbanístiques a 80 sectors de sòl urbanitzable que es troben a segona línia de mar en quinze municipis de la Costa Brava. A més, es van afegir a la primera moratòria fins a vuit noves zones de primera línia de mar que no estaven en pendent, però que podrien provocar un important impacte ambiental.

Aquesta mesura va coincidir amb l'aprovació de l'avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) que revisarà disset municipis que no tenen les normatives urbanístiques adaptades al marc legal català. En total, revisarà 165 sectors de sòl urbanitzable. A més, aquest avanç del PDU també analitzarà totes les parcel·les que hi hagi a primera línia de mar. A partir d'aquí, el nou planejament decidirà quins terrenys es desclassifiquen i quins no.

Ara, Ecologistes en Acció, juntament amb la Plataforma SOS Aiguafreda-Salvem Begur han presentat al·legacions a aquest avanç i al document ambiental estratègic. A l'escrit, reclamen a la Generalitat que impulsi un canvi de rumb "radical" en el model urbanístic actual a la Costa Brava perquè consideren que es tracta d'un model "depredador amb els recursos naturals escassos i els paisatges de la zona".

En les al·legacions presentades, però, se centren especialment en Begur. Es tracta, diuen, "d'un municipi del Baix Empordà que consta d'uns 4.200 habitats i que pateix una forta sobresaturació turística durant els mesos d'estiu, quan la seva població arriba a multiplicar-se per deu".

A més, alerten que "més del 64% dels habitatges són segones residències que estan distribuïdes en les 48 urbanitzacions disperses per tot el municipi". Els ecologistes insisteixen que "tot i que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines del 2010 assigna a Begur l'estratègia de creixement moderat, el municipi ha quintuplicat la superfície permesa al pla".

En aquest sentit, asseguren que la població té fins a 38 sectors que es podrien desenvolupar, "23 dels quals han estat inclosos a la moratòria aprovada per la Generalitat". "La seva desclassificació dependrà del PDU que s'està elaborant", recorden en un comunicat. En conjunt, insisteixen, "es podrien arribar a construir més de 1.000 nous habitatges i fins a sis hotels" en zones que, en alguns casos, estan situades "dins de la Xarxa Natura 2000 i el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge (PEIN) Muntanyes de Begur".

Per això, demanen que s'afegeixi a la memòria del Pla Director "l'estratègia d'extensió 0" i que es desclassifiquin els 38 sectors pendents per "preservar la connectivitat, el paisatge i els valors naturals, socials i culturals de la vila".

També volen que es desclassifiqui la parcel·la del carrer de s'Antiga on es "pretén construir una mansió de quatre plantes a primera línia de mar". A més, demanen garantir la protecció dels boscos i espais naturals i suspendre les competències planificadores de Begur fins que no es faci una revisió del planejament general del poble per "adaptar-lo a la legalitat vigent", entre d'altres.