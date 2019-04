El conductor de l'accident de Colomers serà acusat d'homicidi imprudent

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) estan ultimant l'atestat de l'accident de trànsit mortal d'aquest diumenge al matí a Colomers, on va perdre la vida un jove de 25 anys, veí de Salt.

Una de les circumstàncies destacades de la investigació és que el conductor, un altre jove de 25 anys, no tenia permís de conduir. Així doncs, no podia estar al capdavant de la furgoneta. Per aquest motiu, el noi que va quedar ferit de poca gravetat serà acusat pels Mossos com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència i també d'un altre contra la seguretat viària, ja que conduïa sense haver-se tret el carnet de conduir.

Aquest accident de trànsit va deixar un mort i dos ferits. La víctima mortal era veí de Salt i tenia 25 anys. I per altra banda, els altres dos joves: un que va quedar ferit de molta gravetat, de 22 anys i el xofer de la furgoneta, i l'altre noi de 25 anys que va resultat ferit de poca gravetat.

Quant als ferits, els dos joves ?el conductor de 25 anys i el ferit greu, de 22 anys? es troben ingressats a l'hospital Josep Trueta de Girona. Ambdós compten amb politraumatismes i estan ingressats a planta, un d'ells en estat greu, i pendents d'evolució, segons fonts del centre sanitari.

El mort d'aquest sinistre viari de Colomers és la novena víctima mortal d'accidents de trànsit a les comarques de Girona des de principis d'any. Aquí hi ha sumats tant els morts en accidents que han tingut lloc en vies urbanes com en interurbanes.

El sinistre viari va produir-se pels volts de dos quarts de set del matí a l'altura del quilòmetre 10 de la GI-633 a Colomers. Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta va patir una sortida de via i va quedar mig bolcada en el marge de la carretera. Com a conseqüència de l'accident de trànsit, un dels passatgers davanters va morir. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit estan ultimant l'atestat que presentaran davant del jutge competent amb el cas.