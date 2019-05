Els pressupostos participatius de Platja d'Aro reben 161 propostes

Tancada la fase inicial de recollida de propostes dels segons pressupostos participatius de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro per decidir el destí de 150.000 euros s'han recollit 161 iniciatives proposades per 146 persones a títol individual, en grup o mitjançant entitats. El procés ha tingut una durada de cinc setmanes i actualment, fins al 31 de maig, s'analitzan tècnicament totes les propostes per classificar-les com a vàlides, no aptes o ja previstes d'execució per iniciativa del consistori.

Les primeres són les que es prioritzaran en el debat de la jornada oberta el dimarts 4 de juny a dos quarts de vuit del vespre a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. La sessió servirà per definir les que accedeixen a la fase final de votació que tindrà lloc després de l'estiu.

De les 161 propostes, 90 van ser presentades a títol individual (62%) i 56 en grup (38%); i entre aquestes darreres, 15 són d'associacions. Per l'origen, un 32% ha estat en línia i un 68% en butlletes o en l'estand mòbil