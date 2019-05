Un hotel de Calella de Palafrugell farà una festa de comiat a un dels seus pins

L'hotel La Torre, de Calella de Palafrugell, celebrarà un comiat a un dels seus pins el pròxim 18 de maig. Aquest establiment és conegut, en part, per tenir tres grans pins. Segons va informar l'hotel, un d'aquests, el que està situat vora el mar, va començar a tenir «mal aspecte fa uns tres anys» i finalment es va morir, motiu pel qual s'haurà de procedir a la seva tala.

Per això, des de l'establiment turístic, han volgut dedicar-li una celebració de comiat que està prevista per al pròxim dissabte, 18 de maig, a les onze del matí, i que es farà sota aquests pins. A l'acte hi podrà assistir qui ho desitgi.