Torroella es bolca per recollir fons per l'Àlex, un nen del municipi de 9 anys amb leucèmia

Establiments de Torroella de Montgrí i altres pobles propers acullen la campanya Per a tu, Àlex per ajudar a un nen de nou anys del municipi a qui el 9 de maig li van diagnosticar leucèmia. La iniciativa l'han començat dues veïnes properes a la família i consisteix en diverses activitats solidàries; entre elles, la d'encarregar i repartir 90 guardioles explicatives al municipi, i als voltants, en diversos establiments i comerços que, de manera voluntària, han volgut col·laborar.

L'infant, explica fa família, està ingressat a la Vall d'Hebron des de fa dues setmanes i on s'hi haurà d'estar amb tractament almenys 9 mesos.

Les impulsores de la campanya solidària apunten que, a més, han encarregat unes polseres de suport.

La campanya ha tingut repercussió a les xarxes socials per on s'ha difós i, de fet, les amigues han explicat que estan preparant una pàgina de Facebook per explicar l'evolució del càncer i l'impacte de la recaptació de la campanya.

Per la seva banda, la família ha agraït les mostres de suport rebudes i la iniciativa de les impulsores de la campanya.