Jornades de portes obertes als museus de Palafrugell

El nou Museu del Suro que coneixem avui dia va obrir les portes al públic l'any 2012 després de les reformes que s'hi van dur a terme. Es troba al centre de Palafrugell i es tracta d'una institució singular per la seva temàtica. Adquireix, conserva, interpreta i posa en valor el patrimoni vertebrat a l'entorn del món del suro a Catalunya. A més s'ubica en una antiga fàbrica surera, la més important del sector industrial a Espanya.

L'escriptor Josep Pla va néixer a Palafrugell l'any 1897. En nom seu es va obrir la Fundació Josep Pla l'any 1973, quan el mateix escriptor va decidir donar la seva biblioteca particular i va crear la Fundació Privada Biblioteca Josep Pla. Va ser el 1992 quan diferents institucions catalanes es van comprometre a col·laborar econòmicament en el museu amb l'objectiu de promoure i facilitar l'estudi i la lectura de l'obra de Josep Pla.

La Fundació Vila Casas es va crear el 1986 pel seu actual president, Antoni Vila Casas, per reforçar la investigació sociosanitària. Al 1998 s'incorporen els àmbits artístic i de patrimoni arquitectònic. Actualment, la Fundació disposa de 3 museus d'art contemporani (a Palafrugell conegut com a Can Mario hi ha el museu d'escultura, a Torroella de Montgrí com a Palau Solterra hi trobem el de fotografia, i a Barcelona com a can Framis, el de pintura contemporània) i 2 espais més destinats a exposicions temporals.

Durant aquest cap de setmana qualsevol persona que ho vulgui pot visitar-los dissabte 8, de 10.30 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 h, i diumenge 9, de 10.30 a 14.00 h de manera gratuïta.