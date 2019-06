Un grup de voluntaris recull 400 quilos de deixalles al litoral palamosí

Una quarantena de voluntaris van recollir diumenge al voltant de 400 quilograms de deixalles al litoral palamosí. L'acció es va organitzar a través de l'àrea de Medi Ambient del consistori, i els participants s'hi havien d'apuntar prèviament.

L'acció -que s'ha fet en altres ocasions- s'organitza normalment en dos grups per netejar la zona litoral: un de mar i un altre vorejant la platja. L'equip d'aigua recull les escombraries que hi ha al mar mitjançant un caiac. Aquest any, però, degut al fort vent de diumenge, no es van poder utilitzar els caiacs.

La recollida es va fer centrada a la platja de Castell, però un grup va anar en direcció a cap Roig i l'altre a cala Estreta. «Estem molt contents de l'èxit de l'activitat que ja hem repetit en altres ocasions», explica el regidor de Medi Ambient en funcions, Xevi Lloveras.



Tots els participants

A més, les 20 saques d'escombraries que es van aconseguir en l'activitat van estar exposades a la platja de Castell unes hores. «L'objectiu va ser conscienciar a tothom que hi havia a la platja de la quantitat de deixalles que produïm i llancem i el problema que això suposa per al medi ambient», diu Lloveras. Així, tots els participants van rebre un esmorzar de compensació per participar en l'activitat.

«Crec que s'ha fet una bona feina i que hi havia persones de diferents nacionalitats, però crec que hi ha hagut poca participació per a un problema tan greu com aquest», apunta, Rafaello Golszka, un dels participants a la campanya. L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós es va crear l'any 1999 amb l'objectiu de promoure un municipi sostenible en tots els àmbits.

Des de l'àrea es gestionen serveis públics de gran repercussió com la recollida de residus, la neteja viària i de platges, la deixalleria municipal, el servei de salvament i socorrisme a les platges i l'abalisament.

Una de les altres accions que també es gestionen són activitats relacionades amb la conscienciació i el medi ambient com la recollida de deixalles al litoral costaner del municipi.