Juli Fernández (PSC) aposta per SGdP per fer govern a Palafrugell

El candidat del PSC a Palafrugell, Juli Fernández, situa Som Gent del Poble (SGdP) com a soci preferent a l'hora de formar un govern en aquest municipi del Baix Empordà. Els socialistes han aconseguit set regidors i són la llista més votada però ERC també ha obtingut els mateixos edils.

La majoria absoluta del consistori se situa en onze i hauran de buscar aliances per formar un govern estable. Els socialistes i ERC volen convèncer SGdP, amb tres regidors, per formar govern. Fernández, que va deixar de ser alcalde a mitjans d'aquest mandat per una moció de censura d'ERC i PDeCAT, assegura que un nou govern d'ERC tindrà efectes «molt perjudicials» per al poble. Per això, afirma que l'alcaldia «no serà una línia vermella» i està obert a negociar aquest tema amb SGdP. «El meu objectiu no és ser alcalde, sinó que el poble funcioni», diu, tot afegint que són els únics que poden oferir-los un govern «sòlid i amb experiència».

De la seva banda, el PSC es quedaria amb deu regidors si sumés amb SGdP i no descarten més endavant tancar un acord amb altres formacions per tenir estabilitat i arribar a la majoria.