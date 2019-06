La Bisbal i Torroella acceleren la digitalització a la comarca

La digitalització va prenent cada vegada més protagonisme al nostre entorn i, sembla, encara no ha arribat al seu límit. Aquesta setmana dos municipis baix-empordanesos ens mostren el camí que està recorrent la transformació digital i el que encara queda per recórrer.

De la seva banda, Torroella de Montgrí ha estrenat un portal de comerç digital. En aquest sentit, els botiguers del municipi expliquen que fan un pas més en la seva voluntat de ser competitius i visibilitzar la seva àmplia oferta. La plataforma funciona com una botiga en línia a través de l'adreça decomprespertorroella.com i està inspirada en webs de comerç electrònic. Així, volen «adaptar-se als nous hàbits de consum i complementar el valor afegit del servei presencial de proximitat».

De moment, 11 establiments ja s'han adherit a la plataforma que, expliquen, s'anirà incrementant progressivament. La iniciativa ha estat impulsada per l'associació Montgrí Comerç i l'eina ha estat desenvolupada per l'empresa de desenvolupament web Bitweb. L'associació Montgrí Comerç rep suport econòmic per les seves activitats de dinamització comercial tant de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí com del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, es tracta d'una de les primeres plataformes catalanes de comerç online per a municipis. A banda de promoure les vendes, apunten, «la iniciativa vol reforçar el caràcter innovador que té el comerç local torroellenc i oferir als membres de l'entitat un instrument mancomunat que els faciliti el salt a la venda en línia, d'una manera senzilla, aplicant criteris d'economia d'escala, per ampliar les seves possibilitats de venda».



L'impacte digital

D'aquesta manera, els usuaris podran fer compres conjuntes i rebre-ho tot en un sol enviament. A més, es podrà utilitzar un sol compte d'usuari, i no cal crear un compte per a cada botiga.

Pel que fa al cercador, no es limita a trobar productes dins el web d'una botiga, i si se cerca un terme mostrarà, en pocs segons, els resultats de totes les botigues amb imatge, títol, botiga i preu del producte. El sistema també preveu un punt físic de recollida de compres al carrer Sant Agustí número 39.

De la seva banda, l'Ajuntament de la Bisbal també ha activat aquesta setmana una aplicació mòbil gratuïta enfocada a informar sobre temes municipals. L'app està pensava per ser molt intuitiva i té utilitats d'allò més diverses: com consultar notícies d'interès municipal, l'agenda d'activitats bisbalenques, enviar incidències municipals amb fotografies, rebre avisos i notificacions municipals, seguir rutes i itineraris del municipi, un canal de línia directa amb l'Ajuntament i les seves diverses àrees consistorials, consultar la meteorologia o connectar amb la ràdio municipal -quan torni a reactivar les emissions-, entre d'altres.

En aquest sentit, s'aniran modificant i actualitzant els usos en funció de l'època de l'any i segons cregui convenient l'Àrea de Comunicació del consistori. L'aplicació està disponible a App Store i a Google Play. La proposta ha estat dissenyada per l'empresa Perception Technologies S.L. i properament se'n farà una presentació pública.