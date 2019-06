ERC perfila un pacte de govern amb Tots per l'Empordà i UPM al Consell Comarcal

ERC encamina un pacte de govern en coalició amb les formacions de Tots per l'Empordà (TxE) i UPM-MES al Consell Comarcal del Baix Empordà. Segons fonts de les tres formacions, el tripartit estaria «bastant encaminat», tot i que encara hi ha temps i podrien «canviar les coses».

A la proposta d'acord, que encara no ha estat signada, ERC es quedaria la presidència, i la primera vicepresidència aniria a la formació de Tots per l'Empordà. La persona que té més números per ocupar el càrrec de conseller, així, seria el regidor de Tots per la Bisbal Xavier Dilmé. Pel que fa a UPM-MES, amb un conseller, la formació proposaria la regidora de Torroella de Montgrí, Roser Font.



Nou govern

Així, si es confirma l'acord, els membres de JxCat que en els darrers anys ha controlat l'ens a la comarca, podrien perdre'l. De totes formes als consells encara hi ha temps per teixir acords, ja que la constitució dels mateixos no serà fins a mitjans de juliol. El que si es comença a perfilar, però, són les negociacions i les converses que mantenen els partits per aprovar el govern.



Detalls de l'acord

Pel que fa al Baix Empordà, ERC va guanyar en assolir 12 consellers comarcals i superar els que va obtenir el 2015, quan va empatar a 11 amb JxCat. Amb les xifres sobre la taula, i encara amb serrells per tancar, els republicans tenen molt encarrilat un acord amb TxE i UPM-MES. Pel que fa a JxCat, en aquestes eleccions s'hauria quedat amb set consellers i tindria menys opcions per tornar a entrar al govern.

Fonts d'UPM-MES afirmen que en el pacte s'hauria demanat que l'àrea d'Educació la portés el partit per mirar de desencallar el retorn de la gestió d'alguns menjadors a les AMPAs, amb el cas paradigmàtic del Guillem de Montgrí de Torroella com a reivindicació el darrer any. La consellera proposada, expliquen, «té àmplia experiència en aquest camp i en l'àmbit de l'educació».