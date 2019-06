L'Ajuntament de Tossa reparteix les carteres del nou equip de govern

El nou equip de govern de Tossa, format per Junts per Tossa (JxT), Endavant Tossa (ET) i Esquerra Republicana (ERC), ha repartit les carteres del nou equip de l'Ajuntament.

La nova alcaldessa, Imma Colom (JxT) assumirà les àrees de Governació, Patrimoni, Hisenda i Salut, i col·laborarà amb Cultura. Eva Barnés (JxT) assumirà les àrees d'Igualtat, Transparència, Participació Ciutadana i serà adjunta a Patrimoni. El regidor Joan Antoni Hervías (JxT) assumirà les àrees d'Esports, Manteniment i Serveis, Brigades, Recursos Humans i serà adjunt a Hisenda. Ramon Gascons assumirà Urbanisme, Medi Ambient, Urbanitzacions i Benestar Animal. La regidora Andrea Nadal assumirà Mobilitat, Urbanisme, Oficina d'Habitatge, Barris, Festes i serà adjunta a Festes Tradicionals. La regidora Ana Prieto assumirà Ensenyament, Cultura, Joventut i serà adjunta a Festes i Festes tradicionals.

Gregori Martínez assumirà Turisme, Comerç, Promoció Econòmica, Comunicació i Noves tecnologies. I Lluïsa Moreno assumirà Benestar Social, Activitat física i Salut, Gent Gran i serà adjunta a Governació i Salut. L'alcaldessa, Imma Colom, va explicar que «aquesta nova estructura municipal requerirà molta més dedicació per part dels regidors. Volem posar molt èmfasi a les persones de Tossa i, sobretot, apostar per una bona imatge com a poble».

Pel que fa a nomenaments de tinents d'alcalde, Ramon Gascons serà el primer tinent d'alcalde; Gregori Martínez serà el segon tinent d'alcalde; Joan Antoni Hervías serà el tercer tinent d'alcalde; i Ana Maria Prieto serà la quarta tinent d'alcalde.



Els plens

Les sessions ordinàries dels plens es faran una vegada cada dos mesos el segon dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20.30 h, excepte el mes de juliol, que serà a les 22.00 h. Els portaveus dels grups municipals seran: Joan Antoni Hervias per Junts per Tossa; M. Àngels Pujals per Tossa Unida (TU) i Gregori Martínez per Esquerra Republicana.