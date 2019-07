L'alcalde de Platja d'Aro es queda les àrees d'Hisenda, Comunicació i Seguretat

El passat dimecres al vespre va tenir lloc el ple extraordinari municipal de Castell-Platja d'Aro, en el qual es va donar compte de la nova organització de l'Ajuntament. Així, es va resoldre que les àrees d'Hisenda, Comunicació, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil siguin gestionades per l'alcalde, Maurici Jiménez i Ruiz (PSC). Pel que fa a les àrees d'Acció Territorial i Urbanisme, aniran a càrrec de la primera tinenta d'alcalde, Montserrat Rovira (ERC), les àrees de Serveis i Medi Ambient, quedaran en mans del segon tinent d'alcalde, Carles Méndez (PSC) i les d'Infància, Joventut i Esports pel tercer tinent d'alcalde, Pedro Torres (La Vall d'Aro en Comú). El quart tinent d'alcalde del municipi baix-empordanès, Josep Amat (PSC), s'encarregarà de les àrees de Cultura i Ensenyament, mentre que les de Promoció Econòmica, Activitats Econòmiques i Via Pública estaran a càrrec de Joan Barceló (ERC), cinquè tinent d'alcalde.

Les àrees de Dinamització Comunitària, Participació Ciutadana i Recursos Humans queden en mans de la regidora Mònica Ríos (PSC), Pilar Ferrero (PSC) serà la regidora de Benestar Social, Salut Pública i Noves Tecnologies i, finalment, la regidora Jenny Xufré (ERC) es farà càrrec de l'àrea de Turisme.

Pel que fa als canvis en l'organigrama de l'Ajuntament, se suprimeix l'àrea de Serveis Interns i Organització, també es modifica l'anterior àrea d'Assessorament i Gestió, que a partir d'ara s'anomenarà àrea de Serveis Interns i s'hi incorporaran totes les unitats adscrites a la primera, així com els actuals àmbits d'OAC, d'arxiu, d'Informàtica i de Recursos Humans. A més, s'adscriurà el lloc de treball de «Tècnic/a de serveis a la Ciutadania», a l'àrea de serveis al Ciutadà, depenent jeràrquicament del Cap d'aquesta àrea, i el lloc de treball de «Gestor/a administratiu/va JP» a l'àrea de seguretat Ciutadana, substituint l'anterior ubicació del lloc de «Gestor/a administratiu/va d'idiomes». Finalment, l'organigrama global queda format per quatre grans àrees d'especialització: l'àrea de serveis interns, la de serveis al territori, serveis al ciutadà i l'àrea de seguretat ciutadana.

Durant el ple de dimecres també es van fixar les retribucions dels membres de la corporació, que pugen un 6%, amb el «No» de Junts per Catalunya, amb Joan Giraut com a cap de l'oposició, i l'abstenció de la resta de forces opositores. Així, Maurici Jiménez rebrà 3.799 euros bruts mensuals per una dedicació exclusiva compatible amb la docència. Cal destacar, també, la dedicació exclusiva de la regidora socialista Pilar Ferrero, que rebrà 2.000 euros mensuals, la parcial d'un 90% de Mònica Ríos, del PSC, amb 2.000 euros també, o el 50% de dedicació de la regidora d'Esquerra, Jenny Xufré, que rebrà 1.600 euros al mes. Pel que fa a la retribució bàsica dels regidors de l'oposició que assisteixin a tots els plens serà de 8.775 euros l'any.