Els socialistes critiquen l'augment de sou d'alguns regidors a Palafrugell

El portaveu del PSC a Palafrugell, Juli Fernández, va criticar durant el ple celebrat aquest dijous el cartipàs proposat pel govern d'ERC, Som Gent del Poble (SGP) i JxC, el qual «és discriminatori en responsabilitats polítiques de gènere, incrementa les retribucions a alguns dels regidors entre el 15% i el 45%, no està pensat a millorar el municipi i potencia la descoordinació de les polítiques del govern». El nou cartipàs proposa cinc tinences d'alcaldia, totes ocupades per homes. Per tant, entre les sis persones amb més responsabilitat política no hi haurà cap dona. El portaveu socialista va denunciar, amb aquesta actitud, la manca de sensibilitat del govern en fer òrgans municipals de forma igualitària.

També va mostrar el seu desacord en l'existència de tres dedicacions parcials amb increments de salaris considerables, en relació amb els aprovats en el cartipàs de 2015-2019, quan el govern era de PSC, CiU i Entesa, amb dues dedicacions parcials i imports més reduïts. En concret, Fernández va criticar que «tenim regidors que amb un mes de diferència i amb competències molt similars tindran un increment en les retribucions entre el 15% i el 45%». En aquest sentit, l'alcalde Josep Piferrer va explicar que alguns regidors tenen més responsabilitats i més dedicació i, per tant, això es veu recompensat en la retribució i va defensar que els salaris només pugen un 3%. Pel que fa a Piferrer, la seva retribució s'ha incrementat en un 11%. En el mandat de 2015, amb l'alcaldia per a Juli Fernández, aquest tenia una retribució anual de 34.560 euros bruts i en canvi ara, Piferrer la tindrà de 38.464.

En referència a la distribució de les delegacions, algunes àrees queden dividides i serà molt complicat delimitar les competències de cada una com, per exemple, via pública, medi ambient o una part de serveis socials amb gent gran.