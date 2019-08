Salvem Begur presenta un contenciós contra el projecte del xalet de Port des Pi

La Plataforma Salvem Begur i Ecologistes en Acció de Catalunya han portat un nou recurs als Jutjats Contenciosos Administratius de Girona. Les entitats han presentat un contenciós administratiu després que l'Ajuntament de Begur hagi rebutjat la denúncia administrativa que havien presentat els ecologistes en contra del projecte que preveu construir un xalet a Port des Pi.

De fet, l'entitat conservacionista va presentar a l'abril una denúncia urbanística a l'Ajuntament de Begur contra la construcció d'un nou xalet a primera línia de costa, concretament a la cala Port des Pi, a sa Riera.

Aleshores, la denúncia va ser desestimada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Begur abans de les eleccions municipals.



Construcció del xalet

Precisament, el fet de ser desestimada ha motivat la plataforma de seguir i esgotar el procés judicial presentant ara un contenciós administratiu per aquest cas.

El projecte arquitectònic del xalet preveu una edificació superior als 500 metres quadrats de planta, de quatre pisos aparents i amb una piscina a primera línia de costa, al carrer s'Antiga, sobre la cala Port des Pi.



Impacte de SOS Costa Brava

D'altra banda, ahir, la plataforma SOS Costa Brava va fer una roda de premsa a Pals per valorar l'impacte que ha tingut l'entitat durant el seu any de vida. L'acte també va servir per presentar l'estat de diferents accions judicials que han empès i per presentar els passos de cara al futur.

Segons els portaveus, l'efecte de la creació de SOS Costa Brava ha generat un impacte inqüestionable en el debat públic i acció política en el territori. Un impacte que també es va materialitzar diumenge en la celebració del seu primer aniversari en un acte multitudinari a Rupià, on es va realitzar una assemblea oberta a la participació dels interessats.

Pel que fa a les xifres, la plataforma assegura que la defensa de la Costa Brava ha despertat una enorme onada de solidaritat i suport a tot el territori. Una solidaritat que s'ha traduït en xifres com els més de 51.000 euros recaptats per l'organització.



Futur i noves accions

D'aquests, explica l'entitat, 43.000 euros han arribat via donatius i 8.000 euros del Gran Concert SOS Costa Brava a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí; on la major part de les despeses és per fer càrrec les despeses judicials.

Finalment, asseguren, SOS Costa Brava espera un nou any intens centrat en l'aprovació inicial del Pla d'Ordenament Urbanístic de la Costa Brava a la tardor.