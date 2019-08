Rescaten una dona lesionada en saltar d'unes roques a Sant Feliu de Guíxols

Una dona d'uns 30 anys ha estat rescatada aquest dijous al migdia després de saltar d'unes roques a la cala de l'Ametller de Sant Feliu de Guíxols. Segons els Bombers, l'avís dels fets ha estat quan passaven nou minuts de les dotze del migdia i el rescat s'ha fet amb la barca del servei de socorrisme del municipi.

Posteriorment, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona on se l'ha atès per ferides lleus a l'esquena, a la zona de les vertebres. En el servei també hi ha intervingut la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.