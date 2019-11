Demanen 5 anys de presó per a l'acusat d'abusar de la neta de la seva parella a Calonge

abusar de la neta menor d'edat de la seva parella a Calonge. Durant la vista, la Fiscalia i l'acusació particular han augmentat de 4 a 5 la petició inicial de presó en considerar que hi va haver abusos sexuals de forma continuada en almenys tres ocasions. Per la seva banda, la defensa de l'acusat n'ha demanat l'absolució. La Secció Quarta de l' Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'a Calonge. Durant la vista, la Fiscalia i l'acusació particularde forma continuada en almenys tres ocasions. Per la seva banda, la defensa de l'acusat n'ha demanat l'absolució. Els fets en qüestió s'haurien produït entre la tardor de 2016 i inicis de 2017 durant els passejos que feien l'acusat, A.L.M. i la víctima, que tenia entre 9 o 10 anys, davant del carrer de casa. En aquell moment la nena vivia amb l'àvia i el pare, i segons les acusacions, en tres ocasions l'home va fer tocaments de caràcter sexual a la nena per dins i fora de la roba en ple carrer.



La mare de la nena ha explicat durant la seva declaració que ella no va ser present durant el temps que van tenir lloc els fets, i que no va ser fins al maig de l'any passat que la nena va explicar a la seva àvia i posteriorment a ella el que li havia passat, i va ser arran de veure accidentalment a la televisió un programa on es tractava l'abús sexual. Va ser llavors quan va decidir interposar la denúncia. La víctima ha declarat a porta tancada, però en les seves conclusions definitives les acusacions han fet constar que més enllà de rebre tocaments al cos, la nena ha al·legat que havia rebut «petons a la boca» per part del processat.



ha negat haver fet cap tocament a la nena, i ha manifestat que en tot moment hi havia el pare prop d'ells durant els passejos, que es produien davant del carrer on vivien. L'àvia va admetre que la nena li havia dit quan va confessar els fets que el processat l'havia «abraçat molt fort» a l'altura dels pits, i que per això va fer-li un toc d'atenció a l'acusat. El pare de la nena va assegurar al seu torn que ella no li ha explicat mai els fets, i que ell no havia vist mai res estrany. La defensa de l'acusat ha criticat que l'única prova de càrrec que existeix és la declaració de la víctima, que ha estat tenyida de "contradiccions" i que resulta "del tot insuficient" per aixecar la presumpció d'innocència del seu client. Per tot això ha demanat l'absolució de l'acusat.



Per la seva banda, les acusacions insten una condemna de 5 anys de presó a l'acusat per un delicte d'abús sexual continuat a una nena menor de 16 anys, llibertat vigilada de 5 anys així com incomunicació amb la víctima i acostament a una distància no inferior a 100 metres durant 5 anys. En concepte de responsabilitat civil proposen una indemnització de 6.000 euros així com els costos del procés judicial. El cas ha quedat vist per sentència.