Vaga de 28 dies d'empleats de l'empresa logística Suntransfers

Treballadors de l'empresa de transports Suntransfers de Torroella porten 28 dies de vaga indefinida per l'acomiadament de tres companys, un d'ells delegat sindical de CNT. En aquest sentit, des del 17 d'octubre que el 60 per cent de la plantilla -formada per una trentena de persones- no acudeix al lloc de treball. Els treballadors denuncien que els acomiadaments es deuen a una «repressió sindical» per haver reclamat millores i exigeixen la readmissió dels tres companys així com la negociació d'un nou conveni col·lectiu. La direcció, en canvi, atribueix els acomiadaments a motius disciplinaris.

Segons informa CNT, ja s'ha obert la via judicial per reclamar un acomiadament nul i denuncien falta de voluntat de l'empresa per arribar a un acord.

Des de llavors s'ha intentat arribar a un acord amb l'empresa però no ha estat possible i ja s'ha iniciat la via judicial. Segons explica Marcel Surinyach, secretari d'Acció Sincial de la CNT, ahir es va celebrar un acte de conciliació previ al judici sense acord.

«Reclamarem un acomiadament nul i la readmissió dels tres treballadors acomiadats» el mes d'octubre, ha assegurat. Des del sindicat denuncien que darrere aquests tres acomiadaments hi ha una «repressió sindical».

I és que, segons el sindicat, l'empresa va fer-los fora poc després que Inspecció de Treball l'obligués a pagar un seguit de millores que havien reclamat des del comitè d'empresa, creat ara fa un any, com era el pagament de festius i les pauses de descans visual.

En aquest sentit, destaca que entre els tres treballadors acomiadats hi ha un representant sindical i ha posat de manifest que tots tres «estaven molt ben considerats» a l'empresa a partir de les avaluacions que es fan.

La direcció de l'empresa Suntransfers, però, atribueix els acomiadaments a motius disciplinaris i en descarta els motius sindicals.