L'estructura de la torre de les Hores estarà a punt al febrer

La torre de les Hores de Peratallada, al terme municipal de Forallac, està en obres des de 2017 amb l'objectiu de fer-la visitable l'any 2020. Per aconseguir-ho, aquest any s'està executant la tercera fase de les obres, centrades a posar a punt aquesta estructura d'arquitectura romànica aixecada al segle XIII. Tot i que la finalització de les obres –pressupostades amb gairebé 50.000 euros– estava prevista per a aquest any, s'ha acabat prorrogant fins a mitjans de febrer. «S'està fent una terrassa que quedarà sota les campanes i que serà el futur mirador», explica Lluís Bayona, cap de servei del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. «L'any passat ja es va construir tota l'escala interior de ferro i aquest any s'ha treballat en la sortida del pis de dalt», detalla. Per la seva banda, l'arquitecte municipal, Josep Hidalgo, assenyala que s'ha deixat espai a l'ull de l'escala per als pesos que a partir d'ara tornaran a fer funcionar el característic rellotge del segle XIX, que dona el nom actual a la torre. «Es podrà pujar fins a la coberta, des d'on es poden veure les illes Medes», apunta. A partir de febrer, tocarà l'última fase d' instal·lacions i acabats, com ara les baranes i les malles de protecció.



Plaques solars a la rectoria

La rectoria de Fitor també ha estat objecte de reformes que han inclòs la instal·lació de plaques solars i, en aquest cas, ja s'han finalitzat. Es va adjudicar un contracte d'obres per 70.627 euros per tal de millorar el subministrament elèctric i la potabilització de l'aigua, posar una instal·lació fotovoltaica i adequar l'interior per tal de complir les condicions mínimes d'habitabilitat de l'edifici que estableix la normativa.