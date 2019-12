L'agressió a un client d'un súper de la Bisbal provoca actes vandàlics

L'agressió que va patir un client dins d'un supermercat DIA de la Bisbal per part de dos responsables de l'establiment ha commocionat la població després que el vídeo dels fets s'hagi viralitzat a les xarxes i, fins i tot, diverses persones van protestar dimarts davant del local i van destrossar-ne la persiana. A les imatges del vídeo –enregistrat dilluns, quan van passar els fets– s'hi pot veure com els responsables del supermercat carreguen i colpegen un client. La cadena de supermercats DIA ja ha pres mesures respecte a això i, ahir al vespre, va anunciar que rescindien el contracte amb els gestors de l'establiment.



Actes vandàlics contra el local

Aquest vídeo va provocar que dimarts al vespre es concentressin una setantena de persones davant d'aquest supermercat, situat en un dels punts més cèntrics de la ciutat, l'avinguda de les Voltes. Van fer crits contra l'establiment i fins i tot, en algun moment, la mobilització va pujar de to i van destrossar-los la persiana. La botiga va acabar tancant les portes. Aquesta mobilització va obligar els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d'Empordà a acudir-hi i els Mossos van identificar una persona responsable dels danys. La majoria de les persones que es van concentrar eren joves i menors d'edat, que donaven suport a la persona que va resultar agredida. Quan va tornar la calma, una hora i mitja després, el local va romandre tancat i el supermercat va col·locar vigilants de seguretat a l'exterior.



Un suposat error en el canvi

Tot i que els motius que van desencadenar l'agressió encara estan per confirmar, l'usuari Bulahi Samasa va explicar a Twitter que els responsables del supermercat s'haurien equivocat amb el canvi i li haurien donat més diners dels que corresponien, pel que sembla, 10 euros. «En reclamar-los, l'agredit no té temps de comprovar si és veritat o no» i acaben agredint-lo, denuncia a la piulada, que acompanya el vídeo.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal asseguren que no tenen denúncia pels fets, ni per part dels responsables, ni pel que va resultar agredit. Els agents estan buscant la persona agredida per tal que –si ho considera oportú– presenti denúncia, i així puguin aclarir els motius. També van poder parlar amb els treballadors del supermercat, però tampoc han presentat denúncia.



DIA rescindeix el contracte

La cadena de supermercats DIA va anunciar ahir al vespre la seva decisió de rescindir el contracte amb els que gestionaven la franquícia del polèmic establiment. Les mesures es van prendre després d'haver obert una investigació interna per aclarir els fets. Fonts de la cadena van afirmar que en el vídeo es veia molt clarament l'agressió i «el motiu que va portar a aquesta no és l'important sinó que la violència ha de ser condemnada». En aquest sentit, la cadena condemna qualsevol tipus de violència i apunta que els fets com els de la Bisbal «no són tolerables».

L'Ajuntament de la Bisbal va fer un comunicat on va denunciar que «la gravetat dels fets ha posat en alerta el consistori» i va manifestar el seu «posicionament de rebuig cap a qualsevol actitud violenta, racista, xenòfoba, masclista o autoritària».