Salvem Platja de Pals veu «lamentable» que es liciti l'espai natural de Radio Liberty

Les edificacions que queden a la zona de dunes de la platja de Pals de l'antiga Radio Liberty estan més a prop de desaparèixer. De fet, aquesta és una antiga reivindicació que ha fet l'entitat ecologista Salvem Platja de Pals, que lluita per aturar projectes urbanístics en aquesta zona del litoral gironí. El problema, segons el portaveu de l'entitat, Pau Bosch, és que Territori hagi tret a licitació la rehabilitació d'aquest espai natural. Bosch explica que es tracta de sòl públic propietat de l'Estat que ha cedit a la Generalitat per tal que el recuperi.

Per això, Bosch considera que «es vulnera» el protocol d'actuació si es posa a licitació perquè «s'obre la porta» que sigui una empresa privada l'encarregada de fer-ho. I aquí és on apareix el projecte Aquam, que contempla l'edificació d'un gran complex divulgatiu, amb dos aquaris ocupant un espai de 6.600 metres quadrats. Salvem Platja de Pals s'ha oposat sempre a la construcció d'Aquam ja que ho considera «desproporcionat». Per evitar el projecte, l'entitat ha recollit més de 1.000 signatures a la plataforma Change.org. Un projecte que, segons expliquen, el que farà serà «malmetre un espai natural en lloc de conservar-lo».

«Estem preocupats perquè es tracta de la privatització d'aquesta zona», assenyala Pau Bosch, portaveu de Salvem Platja de Pals. Segons Bosch, el projecte preveu la visita de 250.000 persones l'any, una quantitat que considera que aquesta zona «no pot assumir». Per contra, l'associació aposta per la «renaturalització dels espais».