La Policia Local de Platja d'Aro identifica uns 400 vehicles cada hora

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro identifica vint vegades més vehicles a la fase 1 que a la zero. El motiu és "l'increment important" del trànsit que hi ha hagut les darreres dues setmanes, segons explica el sergent del cos Jordi Cànovas. "Estem parlant que fa quinze dies aturàvem uns 25 vehicles i ara estem al voltant de 400 cada hora", ressalta el sergent. Cànovas, però, diu que el problema més rellevant el van tenir al principi del confinament, quan moltes persones de segones residències van baixar "de cop" a la localitat. Tot i que les comarques de Girona passaran a la fase 2 el proper dilluns, des de la Policia Local de Platja d'Aro no creuen que s'incrementi tant el trànsit com en el pas de de la zero a la 1.

El pas a la fase 2 de les comarques de Girona el proper dilluns no fa preveure un increment molt destacat del trànsit a les diferents localitats de la Costa Brava, o almenys, no tant accentuat com ha resultat canviar de la fase zero a la 1. Un bon exemple és Castell-Platja d'Aro, on en només quinze dies, la Policia Local identifica vint vegades més cotxes. En concret, de la vintena que aturava en la fase zero, ha passat a més de 400 en una sola hora després de l'inici del desconfinament.

El sergent de la Policia Local de Platja d'Aro Jordi Cànovas explica que han notat un increment molt rellevant del trànsit. Cànovas comenta que "es nota que la mobilitat ha augmentat molt", si bé no creu que a partir de dilluns es torni a disparar.

"Creiem que el nombre de vehicles serà el mateix, o variarà molt poc", destaca. Cànovas, però, dona per fet que sí que hi pot haver un altre repunt de conductors a partir del moment en què es permeti la circulació entre regions sanitàries, i més tenint en compte, una població tan turística com Platja d'Aro.



Unes 800 multes

De moment, la Policia Local de la localitat baix-empordanesa ha posat unes 800 multes des de l'inici del confinament a persones que se'l saltaven. Bona part es van produir a l'inici de l'estat d'alarma quan molts ciutadans de fora amb segona residència van voler desplaçar-se fins a la població.

Cànovas, però, explica que "la gent és bastant conscient i ara ja no és tan complicat", perquè s'ha deixat clar que només poden venir persones que estiguin a la regió sanitària de Girona. "Alguns dubtes han sortit entre els veïns perquè hi ha molta normativa, però de moment no hem tingut molts problemes", assenyala.



Les platges, a partir de dilluns

Un dels grans atractius de Platja d'Aro és el mar i les llargues platges del municipi. Cànovas explica que han rebut algunes queixes per part de veïns denunciant que d'altres se saltaven el confinament i es banyaven malgrat que està prohibit. "En aquest cas hem hagut d'estar atents perquè sempre hi ha qui aprofita", remarca.

Aquest dilluns s'espera que es comencin a omplir les diverses platges de la Costa Brava, entre elles les de Platja d'Aro, que com moltes altres localitats, contractarà informadors per evitar les aglomeracions.