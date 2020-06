Pròrroga unilateral del servei de menjador del Guillem de Montgrí

L'AMPA de l'escola Guillem Montgrí, a Torroella de Montgrí, ha informat del fet que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha renovat unilateralment la pròrroga del servei de menjador que ofereix Càtering Vilanova. O sigui, l'AMPA no ha participat en la renovació. Segons fonts de l'AMPA, el Consell Comarcal va decidir la pròrroga just coincidint amb el problema amb el covid-19 i així ho va comunicar via mail a l'AMPA. L'Associació de Pares i Mares del Guillem persegueix recuperar la gestió del menjador.

La setmana passada l'AMPA i el Consell Comarcal van mantenir una reunió telemàtica per posar sobre la taula la problemàtica i la decisió del Consell Comarcal. En la reunió hi van participar Jordi Masferrer, president de l'AMPA, i Toni Guix (tresorer); i per part del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, president; Enric Marquès, vice-president tercer, i Roser Font, conseller d'Ensenyament. A la reunió, va quedar clara la voluntat del Consell de treballar perquè l'AMPA acabi assumint la gestió del menjador.



Gestió del menjador

Fa dos anys, el Consell Comarcal del Baix Empordà va oficialitzar la retirada de la gestió del servei de menjador a l'AMPA del col·legi d'acord amb la nova Llei de Contractació de Serveis Públics.