Tornen a atacar amb pintades el jaciment ibèric de Castell a Palamós

L'ADF de les Gavarres Marítima va denunciar dimarts que el jaciment ibèric de Castell, a Palamós, havia tornat a patir una pintada incívica. A través de les xarxes, l'Agrupació va recordar que aquests actes són considerats delictes contra el patrimoni natural, arqueològic i paisatgístic i va especificar que ja s'havia alertat l'Ajuntament de Palamós i als Agents Rurals.

Per la seva part, el consistori palamosí, va recordar ahir que aquest jaciment està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i va especificar que ja s'ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra i al cos d'Agents Rurals per tal que investiguin els fets i s'intenti localitzar l'autor. Per tal d'avaluar els danys, diversos representants de l'ajuntament van acudir fins al lloc de la pintada, acompanyats per tècnics del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Totes dues institucions van lamentar els fets.

El novembre del 2017, també van aparèixer pintades que van danyar la muralla i la cisterna. La neteja va costar 10.000 euros.