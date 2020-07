Dolores Cobo Huertas va néixer el 26 de febrer de 1938 a Beas de Guadix, un poble proper a Granada, on va créixer juntament amb les seves tres germanes grans. Els seus primers anys de vida van quedar marcats per l'escassetat de la Guerra Civil i la postguerra, en el si d'una família dedicada al camp, concretament al cultiu de blat de moro.

Als 18 anys, Dolores va començar a venir a la Costa Brava als estius per treballar i durant diverses temporades va servir en un hotel de Palamós.

Va casar-se quan tenia uns 23 anys amb un veí del seu poble natal, Felipe Rojas, amb qui més tard ja van instal·lar-se definitivament a la vila palamosina. Xerraire "pels quatre costats", Dolores va dedicar-se sempre al turisme, ja fos en hotels del municipi com en apartaments turístics propers a la platja de la Fosca. Era "molt viva", segons explica la seva filla gran, Dolores Rojas, i sempre anava tot el dia amb una agulla de ganxet a la mà per fer jaquetes i jerseis. Amant de la cuina, encisava sempre als seus familiars amb el seu plat estrella: els canelons.

Va morir amb 82 anys el 3 d'abril, en ple confinament total, a causa d'una insuficiència respiratòria enmig del brot de covid-19 de la residència Fundació Palafrugell Gent Gran, on portava vivint des del 2 de gener. Va deixar dues filles i tres nets.

