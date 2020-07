L'Ajuntament de Palafrugell ha tornat a posar en funcionament l'autobús turístic Julivia, que fa un recorregut amb aturades a Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell així com amb espais emblemàtics del litoral com el Far de Sant Sebastià i els Jardins de Cap Roig. El servei es va posar en marxa ahir i serà vigent fins al setembre. Les tarifes es poden consultar a visitpalafrugell.cat.