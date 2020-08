Baralla amb armes blanques a Platja d'Aro entre un camell i el seu client pel mal estat de la cocaïna

Una baralla amb armes blanques en una casa ocupada de Platja d'Aro va acabar aquest dijous amb dos detinguts -el presumpte agressor i la víctima- per part de la Policia Local. El motiu de la baralla, segons fonts de la investigació, va ser la cocaïna que li havia venut la víctima.

La droga no era de qualitat segons el presumpte agressor i per això el va atacar amb unes tisores, asseguren fonts de la investigació. La víctima va acabar amb punts de sutura al cap, ja que va rebre diverses punxades. Ell tampoc es va quedar curt, ja que va atacar l'altre home amb un ganivet, però no li va causar ferides de gravetat. En canvi, la víctima va patir un trau al cap de cinc centímetres de profunditat. Ambdós van ser atesos pel SEM i posteriorment en un centre sanitari de la població.

Ambdós implicats en l'enfrontament compten amb antecedents policials. Es tracta de dos homes de nacionalitat marroquina, de 34 i 24 anys, respectivament. La Policia Local de Castell Platja d'Aro acusa el presumpte agressor d'un delicte d'entrada a habitatge aliè i un de lesions greus. Mentre que a la víctima se l'acusa de tràfic de drogues. Aquest últim delicte se li imputa perquè els agents van descobrir durant l'entrada a la casa -alertats per la gran quantitat de sang que hi havia- un pot on hi havia una substància blanca, sospitosa de ser cocaïna.

180 grams de cocaïna

Posteriorment van poder confirmar que ho era. En total van comissar 180 grams. Una droga que en el cas d'haver arribat al mercat negre estaria valorada en més de 10.000 euros. A banda de l'estupefaent, a la casa també s'hi van localitzar diversos embolcalls preparats per embossar de droga. També van intervenir una llibreta on presumptament hi havia anotats en clau, el nom de la gent que comprava cocaïna al presumpte traficant i li devia diners.

La baralla es va produir pels volts de dos quarts de sis de la matinada en una casa ocupada de Platja d'Aro. Veïns van alertar la Policia Local i s'hi van desplaçar. Es van trobar amb dos homes ben ensangonats i moltes restes de sang per la casa. Els agents van separar els dos enfrontats i els van arrestar. Ambdós van explicar com havien anat els fets. Segons la víctima, el presumpte agressor es va presentar a la casa i el va treure del llit a punta de tisores mentre que ell es va defensar amb un ganivet. La patrulla després va trobar la droga a dins de la casa, que posteriorment va precintar.

Els dos arrestats tenen antecedents. El presumpte agressor sobretot per robatoris amb violència i intimidació. Mentre que la víctima és una persona que es dedica presumptament al tràfic de drogues i té diversos antecedents per aquesta pràctica.