Es preveu que tots CAPs del Baix Empordà ja obrin a mitjans de setembre

El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras, va explicar en una reunió amb el Consell Comarcal i alcaldes del Baix Empordà que s'espera que a partir del 15 de setembre tots els centres sanitaris obrin com abans de la pandèmia. També va assenyalar que la situació de la comarca no és preocupant, però cal seguir prudents amb les mesures. De fet no hi ha cap ingressat per coronavirus als hospitals comarcals. També es va abordar la qüestió dels temporers de la zona per tenir un protocol d'actuació a seguir en cas de contagis.