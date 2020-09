Tres detinguts per cultivar 900 plantes de marihuana en una masia de Torrent

Els Mossos d'Esquadra van decomissar, el passat 8 de setembre, 895 plantes de marihuana en una masia del municipi de Torrent i van detenir els tres inquilins i cuidadors de la droga com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Segons va informar ahir la policia catalana, a finals del mes de juliol la Unitat d'Investigació de la comissaria de la Bisbal d'Empordà va saber que en una masia situada a l'entrada de la vila de Torrent hi podria haver una plantació de marihuana.

Per això, dimarts passat, dia 8 de setembre, els agents van procedir a efectuar una entrada i registre a l'esmentada masia, situada al carrer Clot de Soler, i es van intervenir 895 plantes de marihuana i es va detenir els inquilins de la casa i cuidadors de la plantació, dos homes i una jove menor d'edat.

La masia es repartia en dotze estances on es van trobar diverses caixes amb cabdells de marihuana.

També van trobar una pistola d'aire comprimit i munició, una balança de precisió, 63 transformadors i 63 focus, set aparells d'aire condicionat, onze ventiladors i extractors, diverses ampolles de fertilitzant i restes de fulles seques de marihuana.

De l'informe sol·licitat per part dels investigadors a la companyia elèctrica també es va desprendre la defraudació d'electricitat per un consum excessivament elevat de llum per al cultiu de les plantes de marihuana. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els detinguts, dos homes de 30 i 41 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina, tots dos veïns de Torrent, i una menor d'edat, a qui no els consten antecedents, van passar ahir a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal, que va decretar la seva llibertat a l'espera de judici.

La menor d'edat serà citada per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.