La direcció del PPC rebutja l'acord per desbancar ERC a Calonge

La direcció del PPC rebutja l'acord que el regidor popular de Calonge i Sant Antoni ha aconseguit amb JxCat, PSC, i Republicans per impulsar una moció contra el govern que lidera ERC en coalició amb Avancem.

En un comunicat, els populars catalans asseguren que no només no han donat el vistiplau a la moció que pretenen impulsar els grups de l'oposició a Calonge, sinó que van donar instruccions perquè el seu regidor no donés suport a la iniciativa.

JxCat, PSC, PP i Republicans, que sumen nou regidors, volen impulsar una moció contra l'actual govern, que té set regidors, per posar fi a la "paràlisi" que al seu entendre impera en aquesta localitat costanera.

No obstant això, la direcció dels populars catalans ha avisat que "habilitarà els mecanismes estatutaris pertinents per evitar que el partit faciliti la moció", que tampoc veu amb bons ulls la direcció de JxCat.